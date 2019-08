Sprinter flüchtet nach Unfall an der Hammer Straße

Münster -

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag (17. August) gegen 16.50 Uhr an der Hammer Straße leicht verletzt worden, nachdem ein Sprinterfahrer an der Einmündung zur Goebenstraße den Vorrang des Radfahrers missachtete.