Elisabeth Hauptmann und ihr Leitstern Brecht

Das miniaturistische Rieselwärterhäuschen auf offenem Feld erwies sich als ideale Rezitationskulisse: Graugänse zogen zeternd über die Köpfe hinweg, Wind und Wetter blieben ungemütlich – anders hätte die Hauptmann nie sein können und wollen. „Es muss spannend sein – wie schafft man das beim Schreiben, dass auch andere daran Spaß haben?“, sinniert sie, wo es um ihre literarischen Vorlieben geht. Der verschachtelte Reigen reicht von Theodor Storm über Rainer Maria Rilke bis zu Detlev von Liliencron und landet schließlich bei Brecht. Er ist ihr als Dichter der literarische Stern, der ihr in der Ferne leuchtet.

Ein gewisser lakonischer Stil durchzieht das Schreiben Hauptmanns, in „Bessie Soundso. Eine Geschichte von der Heilsarmee“, von brechtschen Motiven flankiert: Religion und Bekehrer-Pathos, Individuum und Menge, das große Erdbeben in San Francisco 1906 als Katharsis: „Es ist nicht so, als ob eine Stadt einfach wie ein Blumentopf ins Meer geschmissen wird (…), die Bewohner einer Stadt, die von einem Beben heimgesucht wird, haben Zeiten genug, alle Qualen auszukosten, (...) die ein Mensch nur durchmachen kann“. Julia von Sell las mit fast leichter Stimme, ohne dramatisch zu forcieren und mit teils komödiantischer Note, nuanciert, aber nie überzeichnend. Kleine Gesten bewirkten theatralische Akzente, mit denen die Texte diskret illustriert schienen. Wort und Betonung blieben klar. Ein Song aus Brecht/Weills Songspiel „Happy End“ setzte den Schlusspunkt der Lesung, wie ein Credo der Hauptmann: „Wenn ich in der Hölle brenne / (…) / Schließlich ist das doch erst morgen / morgen, das sind keine Sorgen“. Herzlicher Beifall.