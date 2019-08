Promis werben für Krebsvorsorge

Dressurreiterin Ingrid Klimke hat es getan, ebenso Schauspieler Joe Bausch – und sein Kollege Leonard Lansink alias Wilsberg, ein langjähriger Unterstützer der Krebsberatungsstelle, sowieso: Diese und weitere Prominente rührten in Video-Spots und auf großformatigen Fotos die Werbetrommel für die Krebsvorsorge. Nun haben die Krebsberatungsstelle und ihre Kooperationspartner die Kampagne „Krebsvorsorge – eine einfache Entscheidung“ neu aufgelegt. Vom 24. August bis zum 7. September werden die Aufnahme der Promis erstmals in Schaufenstern rund um den Harsewinkelplatz ausgestellt.

„ Es ist schwierig, Menschen mit diesem Thema zu erreichen. Es ist schwierig, Menschen mit diesem Thema zu erreichen. “ Gudrun Bruns, Leiterin der Krebsberatungsstelle

Ziel ist es, Menschen zu motivieren, frühzeitig Krebsvorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Kein leichtes Unterfangen, da Krebs negativ assoziiert sei, sagt Gudrun Bruns, Leiterin der Krebsberatungsstelle. „Es ist schwierig, Menschen mit diesem Thema zu erreichen.“

Donots und Roland Trettl neu dabei

2014 war die Kampagne zum ersten Mal gestartet. Mit Unterstützung von Fotodesigner Markus Hauschild sowie Christian Hund und Carsten Christochowitz von der Agentur „GUCC Grafik und Film“ sind eine Fotoausstellung und Filmspots entstanden – mit damals fünf Prominenten. Neu dabei sind diesmal die Donots und der Koch, Autor und Fernsehmoderator Roland Trettl („First Dates“). Wie schon bei der Erstauflage kommen die Promis auf großen Plakaten und in 45-sekündigen Video-Spots zu Wort. „Bei Gesundheit und Vorsorge bin ich schon fast extrem“, verrät da zum Beispiel Trettl, „ich bin ein Hypochonder und lebe leichter, wenn ich weiß, dass ich gesund bin.“

Geschäftsleute unterstützen die Kampagne

Eigentlich war geplant, die Fotos samt persönlichen Statements an der Fassade der Raphaelsklinik zu zeigen. Da die Altstadtsatzung das jedoch nicht zuließ, fragte Bruns Geschäftsleute – und erhielt rund um den Harsewinkelplatz nach eigenen Angaben „großartige Unterstützung“. Dazu gehören zum Beispiel das H4-Hotel, „ReiseArt“, Brillen Austermann, „Korn & Knierfte“, Wommelsdorf und Schmidt, „feine art“, der Outdoor-Shop Trecking König, Sawall und Salamon.

Wilsbergs Promi-Kellnern

Die Ausstellung wird am Samstag (24. August) um 19 Uhr von Leonhard Lansink am Harsewinkelplatz eröffnet. Dort werden auch die Video-Clips zu sehen sein, übrigens ebenso bei Wilsbergs Promi-Kellnern am 1. September am Aasee. Für Musik sorgt bei der Eröffnung das Trio Coiffeur.

Die Ausstellung ist bis zum 7. September zu sehen. Danach werden die Fotos gegen eine Spende für die Krebsberatungsstelle veräußert. Interessierte können sich dazu an „feine art“ wenden, ✆ 0251/ 48 16 68 30, E-Mail info@feineart.de. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Krebsberatungsstelle .