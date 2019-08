Der junge Mann war noch BWL-Student an der Fachhochschule Münster, als er zum ersten Mal ­Vater wurde. Ein solches Ereignis kann den Studienfortschritt schon verlangsamen. Das berücksichtige das Bafög-Amt des Studierendenwerks Münster. Es verlängerte für den jungen Vater die Bafögzahlung um ein Semester über die Förderungshöchstdauer hinaus: sieben statt sechs Semester bis zum Bachelor-Abschluss. Noch während die Verlängerung lief, kam das zweite Kind zur Welt. Aber diesmal gewährte das Bafög-Amt ­keine weitere Verlängerung.

Der Student zog vor das Verwaltungsgericht – und beantragte in seiner Klage, zwei weitere Semester zusätzlich gefördert zu werden. Die sechste Kammer, die den Fall am Mittwoch verhandelte, verkündete noch kein Urteil. Es deutet sich aber an, dass der Kläger immerhin wohl noch ein weiteres Semester verlängerte Bafög-Zahlung beanspruchen darf. Da spielt es keine Rolle, dass er sein Studium mittlerweile nach insgesamt acht Se­mestern abgeschlossen hat. Die Regelstudienzeit liegt bei sechs Semestern.

Ausschlaggebend war nicht die Kinderzahl, sondern die Frage, inwieweit sich das Studium durch die Betreuungsaufgaben bei den Kindern verzögert habe, erläutert der Sprecher des Verwaltungsgerichts, Michael Labrenz. Der junge Vater hat auch angeführt, dass es das Studierendenwerk mit seiner bisherigen Bafög-Entscheidung nicht hinreichend würdige, dass er und seine Frau mit der Kindererziehung einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisteten. Eine Argumentation, der das Gericht nicht folgte. Es teilt hier die Ansicht des Studierendenwerks, dass der Beitrag der Kindererziehung durch familienpolitische Maßnahmen, etwa durch Kindergeld, nicht aber durch Bafög geleistet werde.