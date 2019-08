Willi Lieverscheidt, Jasmijn Rubingh, Tobit van Vliet und Nina und Jan Soencksen meinen es ernst mit dem handgemachten Theater im Zirkuszelt und liefern bei ihrem komisch skurrilem Duell in der Manege jede Menge Stoff zum Lachen und Staunen. Convoy Exceptionell und Compagnia Buffo erzählen in ihrem neuen Stück von den schönen und dunklen Seiten des Lebens und verbinden Straßenzirkus und Zelttheater zu einem Gesamtkunstwerk. Gemeinsam mit Christine Geyer und Lehmann Walther („Kaspar & Gaya“) haben sie eine verrückte Mischung geschaffen – ein poetisch schräges Zeltspektakel mit einer Prise schwarzem Humor, in dem sie sich querbeet und frei Schnauze aus den Schubladen von Theater, Zirkus, Tanz und Musik bedienen.

Erzählt wird die Fehde zwischen Doktor Spazulini und Madame Poke: Mit einem klapprigen Varieté-Vehikel, einer schrägen Theatertruppe und dem Teufel im Schlepptau zieht Spazulini durch die Lande. Mit seinem magischen Spiegel versucht er, Menschen ins Reich der Fantasie zu entführen, in der die unglaublichsten Dinge möglich sind. Als Spieler hat er aber nicht nur die Unsterblichkeit gewonnen, sondern auch sein Glück an den Teufel verspielt. Ein Unbekannter wendet das Blatt. Spazulini schöpft wieder Hoffnung, und eine neue Wette soll über sein Schicksal bestimmen.

Das Ensemble ist eine moderne Zirkus-Theater-Patchwork-Familie mehrerer Generationen mit fünf großen und drei kleinen Zweibeinern, zwei Hunden und einer Katze. Am Ende der Show und auch im Lastercafé steht nach alter Straßentheatertradition die Hutkasse und jeder kann nach eigener Ein- und Wertschätzung bezahlen.