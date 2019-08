Am Freitag (23. August) haben erneut Schüler, Studierende und auch ältere Menschen in Münster für eine konsequente Klimapolitik gestreikt. Um 10 Uhr hatten sich die Demonstranten vor dem historischen Rathaus versammelt. Nach Angaben der Polizei nahmen an dem Zug vom Prinzipalmarkt über den Drubbel zum Schlossplatz, dann Richtung Ludgerikreisel und über die Ludgeristraße zurück zum Prinzipalmarkt 500 Demonstranten teil. Ab 14 Uhr beginnt eine 24-Stunden-Mahnwache vor dem Rathaus.

Über mehrere Monate haben laut einer Mitteilung engagierte Menschen aller Generationen gemeinsam mit Wissenschaftlern und Experten an ihren Forderungen gearbeitet. Alle Aktivisten durften auf der letzten Mahnwache Fragen stellen und über das Ergebnis abstimmen. Auf der Demo wurden die Forderungen das erste Mal den Mitdemonstrierenden vorgestellt.

„Uns wird häufig vorgeworfen, wir seien zu unkonkret“, erklärt Nando Spicker, Student aus Münster. „Mit diesen Forderungen sagen wir genau, was nötig ist, um einen grundlegenden Wandel herbeizuführen und unserer Verantwortung als Stadt Münster gerecht zu werden. Wir fordern vom Rat der Stadt grundlegende Veränderungen statt Selbstlob.“

Die Forderungen stellt "Fridays for Future" Münster außerdem in einer Pressekonferenz vor. Unter dem Titel „Klimaschutz sozialverträglich?! Die Sozialdemokratie als Kraft für Nachhaltigkeitspolitik?“ veranstalten die Jusos Münster in Zusammenarbeit mit der Juso-Hochschulgruppe am Abend eine Podiumsdiskussion unter anderem mit der Bundesumweltministerin Svenja Schulze und einem Vertreter von "Fridays for Future" Münster.

Der Großdemo am Freitag ist außerdem ein Warm-Up für den weltweiten Klimastreik am 20. September. Dann werde eine Rekordbeteiligung erwartet.