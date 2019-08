„Musik geht nur mit Marketing“

Der Musiker und Musikwissenschaftler Dr. Matthias Schröder ist Künstlerischer Leiter der Konzerte im Steinfurter Bagno. Seit 2016 lehrt der 1969 in Oberhausen geborene Saxofonist, der mit dem Pindakaas Quartett europaweit Konzerte gibt, als Professor das Fach Musikmanagement in Detmold. Darüber und über die Musikszene im Münsterland sprachen wir mit ihm.

Gestatten Sie mir eine ironische Frage. Ein Student kommt zu Ihnen und sagt: „Ich möchte Musiker werden!“ Was antworten Sie? „Herzlichen Glückwunsch!“ oder „Herzliches Beileid?“

Matthias Schröder: Ich sage jedem: Folge Deinem Herzen! Das würde ich ja auch einem Geschichts- oder Germanistikstudenten sagen, dessen Berufsziel vielleicht nicht unmittelbar Erfolgsaussichten verspricht. Warum soll man jemandem von etwas abraten, was er unbedingt tun möchte? Jeder hat die Möglichkeit, seine berufliche Nische zu finden.

Was vermitteln Sie also den angehenden Musikerinnen und Musikern als Professor im Fach Musikmanagement?

Schröder: Das Fach Musikmanagement ist nicht Beiwerk, sondern Pflichtprogramm in Detmold. Es wird für zwei Semester mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche, also mit 90 Minuten, durchgeführt. Da geht es zunächst um Grundlagen, also um Unterricht in Marketing und Werbung. Konkret: Wie schreibe ich eine eigene Biografie und eine Bewerbung, wie müssen die Fotos aussehen, wie muss ich mich in den sozialen Medien präsentieren. Natürlich sprechen wir auch über Geld. Wie sehen Tarifverträge aus, welche Honorare kann ich verlangen? Dann das Thema Versicherung: Was passiert im Falle der Berufsunfähigkeit? Die Bäckereifachverkäuferin kann mit einem lädierten Finger vielleicht noch weiterarbeiten, der Pianist oder die Geigerin ist dann berufsunfähig. Dafür gibt es berufsständische Versicherungen.

Gehen junge Musikerinnen und Musiker zuweilen blauäugig in ihr Studium?

Schröder: Ganz blauäugig sicher nicht. Aber viele sagen vielleicht: Zunächst steht jetzt mein persönliches künstlerisches Weiterkommen im Vordergrund. Später dann, im Hauptstudium, ändert sich das. Dann kommen Fragen nach dem dauerhaften Verbleib im Musikbetrieb: im Orchester, in der Musikhochschule, auf dem Konzertpodium.

Man hat das Gefühl, das mit allen akademischen Weihen ausgezeichnete Musiker weit unter Wert geachtet und bezahlt werden. Woran liegt das?

Schröder: Das ist nach wie vor ein großes Problem. Kultur ist immer noch eine freiwillige Leistung. Städte, zumal in strukturschwachen Regionen, sind ja nicht verpflichtet, eine Musikschule zu unterhalten. Ein Musiklehrer wird da im Zweifel höchstens in der Entgeltstufe E 9 angestellt. Das sind ungefähr 2700 bis 3000 Euro brutto. Das ist weniger, als ein Grundschullehrer verdient.

Wäre es da nicht sinnvoll, den Musikern zu raten, ihr Musikstudium mit einem zweiten Lehrfach aufzupeppen und an die Schule zu gehen?

Schröder: Klingt schlüssig, ist aber kein Patentrezept. Aus einem guten Musiker kann durchaus ein schlechter Musikpädagoge werden. Und ein nicht so brillanter Musiker kann ein fantastischer Musikpädagoge sein. Klar ist: Das berufliche Musikerleben besteht aus Patchwork: Es reicht nicht, gut Geige zu spielen, ich muss mir ein Netzwerk aus Beschäftigungen aufbauen. Wer eine Orchesterstelle bekommt, hat davon etwas bis zur Pensionierung. Viele aber werden hier konzertieren und dort unterrichten. Zwei Drittel aller Musiker verdienen durch Unterricht etwas dazu. Unterricht ist ein wesentlicher Bestandteil des Musikerlebens.

Was halten Sie von den ersten konkreteren Plänen für einen Musikcampus in Münster?

Schröder: Ich glaube, dass Münster einen adäquaten Konzertsaal braucht. Das ist, im Gegensatz zu früheren Debatten, weitgehend unstrittig. Strittig ist höchstens die Frage, wie ein solcher Saal konzipiert wird, und da würde ich aus Musikersicht dafür plädieren, dass es ein erstklassiger Musiksaal sein muss und kein Mehrzwecksaal sein darf. Die Synergien eines Campus können dazu führen, dass Musik lebendig bleibt, und das wäre vor allem dann der Fall, wenn der Campus für alle ein Forum bietet: von den Weltklassemusikern bis hin zum Amateur-Blasorchester aus dem münsterischen Vorort.

Wie ist es generell um die Musik- und Konzertlandschaft im Münsterland bestellt? Mir scheint, es gibt mittlerweile ein Überangebot ...

Schröder: Es geht wohl nicht um das Problem zu vieler Angebote. Wohl aber bemerke ich, dass kleine, seit Jahren etablierte Reihen Probleme bekommen. Das sind diejenigen, denen ein klares Profil fehlt und die eine Art Gemischtwarenladen präsentieren. Da, wo das Profil stimmt, sind Reihen erfolgreich: Ob das nun Konzertreihen mit tollen Nachwuchsmusikern sind oder die Meisterkonzerte im Bagno. Wir sind in Steinfurt dafür bekannt, dass wir Orchester und Solisten mit Weltruf präsentieren, die es in dieser Konstellation im Umkreis von 100 Kilometern nicht gibt. Hinzu kommt die Atmosphäre des barocken Konzertsaals.

Das Thema Marketing wird also immer wichtiger ...

Schröder: Das ist so, und das Musikmanagement – das kann man auf Fachmessen erleben – verfolgt einen Trend zur Kommerzialisierung. Die Spitze der Ausnahmemusiker rückt zusammen, und die wenigen Weltstars, die es dann gibt, werden gepusht. Da geht es nicht mehr alleine um Musik, sondern um ein Gesamtprodukt: Virtuosität, Aussehen, Garderobe, CD-Promotion. Es wird ein Gesamtprodukt „hergestellt“ und entsprechend verkauft.

In Salzburg sieht man im Sommer viele ostasiatische Kleinfamilien. Vater und Mutter bringen das Töchterchen mit dem Geigenkoffer auf dem Rücken zum Mozarteum, und die wird dann die nächsten fünf Jahre acht bis zehn Stunden täglich an der Geige knechten, um danach mit viel Glück irgendwo in einem Orchestergraben zu landen ...

Schröder: Meine Aufgabe in Detmold, wo wir ja auch viele Studenten aus dem asiatischen Raum haben, ist es, die Leute auf den Boden der Tatsachen zu holen und mit den Fakten zu konfrontieren. Dennoch: Deutschland ist nach wie vor eines der bedeutendsten Länder für die klassische Musik, hier gibt es rund 10 000 fest angestellte Orchestermusiker an staatlichen und städtischen Kulturinstitutionen.

Was fasziniert gerade Musiker aus Fernost so an der Musik Mitteleuropas?

Schröder: Viele dieser Länder haben ihre eigene Hochkultur, waren aber auch lange abgeschottet. Wie im Zeitraffer sind sie dann mit westlicher Kultur in Berührung bekommen und empfinden diese als vorbildhaft. Ich habe einmal in Tokio am Goethe-Institut doziert und war baff, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer dort Namen wie Goethe, Schiller und Mendelssohn Bartholdy wie selbstverständlich kannten. Die befassen sich dort mit unserer Kultur! Und sie wissen auch um die Qualität der Musikausbildung in Deutschland.

Welche positiven, aber auch welche eher nachteiligen Entwicklungen fallen ihnen zur Musikregion Münsterland ein?

Schröder: Ich bemerke positiv, dass das Musikpublikum erfreulich mobil ist. Verbesserungswürdig ist die Kooperation der Institutionen und Kulturstätten im Münsterland. Bislang empfinde ich das Kulturangebot noch sehr auf Münster zen­triert. Ich würde mich freuen, wenn der Horizont über Münster hinaus auf das gesamte Münsterland ausgedehnt werden könnte.