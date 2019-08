49. Montgolfiade auf den Aaseewiesen in Münster

Münster -

Mit dem traditionellen Ballonglühen erreichte die 49. Montgolfiade auf den Aaseewiesen in Münster am späten Samstagabend ihren finalen Höhepunkt. Mehrere 1000 Zuschauer erlebten ein beeindruckendes Farbenspektakel, als zum Takt der Musik die Piloten in den Körben ihre Brenner zündeten und die aufgestellten Ballonhüllen beleuchteten.