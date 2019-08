So war die 49. Montgolfiade am Aasee

Münster -

Optimale Witterungsbedingungen bescherten den Ballonpiloten am Wochenende bei der 49. Montgolfiade am Aasee gleich fünf Starts und dem Verein viele tausend Besucher, die besonders vom Ballonglühen am Samstagabend begeistert waren.