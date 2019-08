Von Mona Lisas Lächeln inspiriert

Burkhardt Söll, Komponist und bildender Künstler, hat das Projekt angeregt, kuratiert und gedruckt. Am Samstag stellte er die Mappe im Gespräch mit dem Leiter der Freien Gartenakademie vor. Einige der beteiligten Künstler waren anwesend, um der Präsentation beizuwohnen. Der Titel sei vom immerwährenden Lächeln der Mona Lisa inspiriert, erklärte Söll: „Französische Kämpfer der Résistance funkten einst ,Die Mona Lisa lächelt immer noch‘ während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg nach England. Die Deutschen konnten nicht entschlüsseln, dass sich dahinter geheime Nachrichten verbargen.“

Im Garten nahm seinerzeit Sölls Liebe zum Zeichnen ihren Anfang: „Als Kind wollte ich die Pflanzen so naturgetreu wie möglich zeichnen. Der Garten meiner Mutter, die dort Gemüse für unsere große Familie zog, war meine Inspiration.“ Vor rund einem Jahr lud er Freunde und Kollegen ein, sich am Kunstprojekt zu beteiligen. „Jeder, der einen Bleistift halten kann, durfte mitmachen“, erzählte Söll verschmitzt. So entstand ein bunter Reigen künstlerischer Positionen, von wenigen Strichen bis zu komplexen realistischen Darstellungen. Zwei von Söll komponierte Musikstücke, die sich ebenfalls mit Gartenpflanzen beschäftigen, wurden zur Umrahmung des Gesprächs von CD zugespielt.