Münster -

Die Landung der ersten Menschen auf dem Mond vor 50 Jahren war ein Kraftakt – in technischer wie finanzieller Hinsicht. Dann folgte jahrzehntelang nichts – doch jetzt will die Menschheit zum Erdtrabanten zurückkehren. Wie das klappen könnte und warum der Mond dabei nur „Durchgangsstation“ werden soll, zeigt ein Vortrag am Dienstag (27. August) im Planetarium.