Vorbei an Gestalten aus der Filmserie „Star Wars“ ging es rechts zu den Ständen der imposant bestückten Tombola, geradeaus zu Bildern von Pferden ohne Augen. Sieben Initiativen für Tierschutz hatten Stände aufgebaut, dazu das Tierheimlädchen, das mit seinen Erlösen den Tierschutz unterstützt.

Eine Initiative will Stadttauben helfen, die unter allerlei Vorurteilen zu leiden hätten. An einem anderen Stand stand ein Mann bereit, der sich um verletzte oder kranke Wellensittiche kümmert.

Trotz Handicap kein schlechtes Leben

Auch ein Wellensittich mit einem Bein könne überleben, erklärte Klaudia Maleska von den „Tierfreunden“. Und das müsse kein schlechtes Leben sein, besonders, wenn der Partner im Käfig womöglich auch nur ein Bein hat oder auch nicht fliegen kann. So sei es auch bei den Pferden: Die seien blind zwar als Nutztiere nicht mehr zu gebrauchen, aber der Mensch solle doch anerkennen, dass sie ebenfalls ein Leben haben. Die Pferde könnten sich auch durch Gerüche und Geräusche orientieren.

Das Tierheim der Tierfreunde beherbergt in seinen Gruppen eine Vielfalt von Tieren, nicht aber Wildtiere oder Exoten. Dafür fehle die Expertise.

Veganer Ei-Ersatz zum Anrühren

Am Stand der „Ärzte gegen Tierversuche“ konnten Besucher Kritisches über Versuche mit Ratten erfahren oder zu Versuchen an Affen in Tübingen oder Münster. Am Stand der Peta-Jugend gab es Neues kennenzulernen, etwa veganen Ei-Ersatz zum Anrühren. Ute Hinz und Markus Rehwinkel vom „Nest-Werk“ kannten die richtigen Adressen auch für ausgefallene Fragen. Was tun, wenn man ein verletztes Eichhörnchen findet? „Nest-Werk“ vermittle rund um die Uhr.

Hingucker waren die Kostüme des Star-Wars-Kostümklubs 501st Legion, der das Sommerfest nicht zum ersten Mal unterstützte.

Die Tierhilfe und die Tombola sind durch die Spenden eng verbunden. „Die Tombola ist der Renner, es ist unglaublich“, sagte Maleska und dankte den Spendern.