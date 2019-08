„Nachts im Zoo – Tiere, Lichter, Zauber“ heißt es wieder am 31. August und 7. September im Allwetterzoo Münster. An den beiden Samstagen sorgen jeweils von 19.30 bis 23.30 Uhr illuminierte Wege und Tieranlagen sowie ein tierisches und künstlerisches Sonderprogramm für stimmungsvolle Atmosphäre.

Blicke hinter die Kulissen

Die Zoobesucher verbringen dann einen entspannten Abend in tierischer Umgebung und können dabei auch noch einiges über das Leben im Zoo erfahren, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt. So gibt es einen Blick hinter die Kulissen bei den Elefanten, und beim Afrika-Gelände kann das Gelege eines Straußen erkundet werden.

Im Robbenhaven sowie an vielen Tieranlagen stehen die Trainer und Pfleger den Besuchern für Gespräche zur Verfügung. Und in der Arena des Pferdemuseums findet das Showprogramm „Arte Equestre – Festival der Pferde“ statt.

Im Zoo verteilt treten derweil unterschiedliche Künstler auf. Darunter der Live-Maler „pinx.“, zahlreiche Walk-Acts und Stelzenläufer flanieren zudem durch den Zoo und unterhalten die Gäste. Ein besonderes Highlight am Schluss ist auch in diesem Jahr die Feuershow, die mit zusätzlichen Special-Effects den Funken wahrlich überspringen lässt.

Entspannungsoase Norderney ist neu

Der Fokus steht aber auf der entspannten abendlichen Atmosphäre. Neu ins Programm aufgenommen wurden die Entspannungsoase Norderney bei den Kegelrobben sowie eine Cocktail-Chill-Out-Lounge im Aquarium, in der Khetama mit elektronischer Musik für die passende Stimmung sorgt.

Auch für die kleinen Zoo-Besucher gibt es wieder Ex tra-Programmpunkte wie das Basteln von Gegenständen für Spiel und Beschäftigung der Affen oder Blasrohrschießen mit dem Tierarzt.

Zum Thema Der Vorverkauf für „Nachts im Zoo“ hat begonnen. Karten kosten 18,90 Euro für Erwachsene und 10,90 Euro für Kinder (von drei bis 17 Jahren). Tickets gibt es an der Zookasse, täglich ab 9 Uhr, sowie im Allwetterzoo-Online-Shop: ...