In der Nacht zu Dienstag hat ein Feuer drei Autos an der Westfalenstraße in Hiltrup zerstört. Um kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr zu dem Brand gerufen, der schnell gelöscht werden konnte. Die Fahrzeuge waren dennoch nicht mehr zu retten.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Erkenntnisse. Die drei Autos der Marke Opel brannten jedenfalls komplett aus.

Autobrand an der Westfalenstraße 1/7 In der Nacht zu Dienstag hat es an der Westfalenstraße in Münster-Hiltrup gebrannt. Foto: Lars Denter

Auf einem Firmengelände standen drei Autos in Flammen. Foto: Lars Denter

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Foto: Lars Denter

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto: Lars Denter

Die Wagen wurden bei dem Brand zerstört. Foto: Lars Denter

Die Brandstelle wurde von der Polizei zur Spurensicherung abgesperrt. Foto: Lars Denter

Bereits eine Woche zuvor - in der Nacht vom 20. auf den 21.8. - hatte auf dem Firmengelände ein Auto gebrannt. Foto: Lars Denter

Bemerkenswert: Bereits vergangenen Dienstag (20. August) war an der gleichen Stelle, auf einem Firmengelände gegenüber des Herz-Jesu-Krankenhauses, ein Wagen in Brand geraten. Der Besitzer hörte am späten Abend einen lauten Knall und konnte das Feuer anschließend selbst löschen, berichtet eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Auch in diesem Fall wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.