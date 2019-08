Die Spuren der Nacht sind am Dienstagvormittag noch zu sehen. Es ist ein gespenstisches Bild. Inmitten der Überreste des Löschschaums stehen drei komplett ausgebrannte Fahrzeuge. Einzig die aufgeklappten Kühlerhauben lassen erkennen, welche Farbe die Autos hatten. Rot-weißes-Flatterband sperrt den Abstellplatz ab, der sich auf einem Firmengelände befindet.

Der Brandort an der Westfalenstraße gegenüber dem Herz-Jesu-Krankenhaus ist beschlagnahmt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Unbekannte Täter, so schreibt sie, hatten am Montagabend gegen 23.42 Uhr diese drei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Aufmerksame Zeugen bemerkten die drei in Flammen stehenden Fahrzeuge und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Dennoch brannten die Fahrzeuge völlig aus. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch ein Anhänger und eine Jalousie des angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Autobrand an der Westfalenstraße

Bereits eine Woche zuvor - in der Nacht vom 20. auf den 21.8. - hatte auf dem Firmengelände ein Auto gebrannt. Foto: Lars Denter

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Foto: Michael Grottendieck

Auffällig ist, dass bereits am vergangenen Mittwoch (21. August) gegen 23.07 Uhr auf dem Gelände ein Pkw angezündet wurde. Der Besitzer konnte den Brand rechtzeitig löschen. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung aus.

Nach Informationen unserer Zeitung befindet sich unter den drei Fahrzeugen das Auto, das bereits in der vergangenen Woche in Brand gesetzt werden sollte.

Die Polizei hofft auf weiterführende Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02 51/275-0 zu melden.