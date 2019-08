Fünf Tage lang tauschten sich in Schottland TEDx-Organisatoren aus. Sie kamen unter anderem aus Afrika, Indien, Australien oder den USA. Ob Organisatoren, Sprecher, Mitbegründe, „sie waren alle sehr nahbar, über alle Ebenen hinweg“, berichtete Salzig. Das Spannende begann für ihn schon bei dem Auftaktvortrag eines New Yorker Psychologen über Burn Out.

„Die inhaltlichen Beiträge drehten sich überwiegend darum, wie sich Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln." Wiebke Borgers, TEDx Münster

„Die inhaltlichen Beiträge drehten sich überwiegend darum, wie sich Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln. Und gemeinsam ist den meisten, dass die Zukunft gestaltbar erscheint“, erläuterte Borgers. „Ging es bei TED bislang immer um die Ideen, liegt das Augenmerk neuerdings stärker auf der Umsetzung, und das gefällt uns, weil wir darauf bei TEDx Münster auch großen Wert legen.“

TEDx-Kleingruppen sind Wunsch

Darauf zielt auch das diesjährige Thema „Future to go“: Klimawandel, Digitalisierung, Mobilität, Zukunftsgestaltung. Ein Wunsch ist das Entstehen von TEDx-Kleingruppen in Münster, die Ideen weiterbringen und Rüstzeug für die Praxis bieten. „Wir wollen frischen Wind nach Münster bringen“, äußerte Borgers. Dazu passt, dass sich das Münsteraner Team in dieser Saison sehr verjüngt hat.

Karten für das diesjährige TEDx-Event am 12. Oktober im Theater Münster sind über die TEDx-Homepage erhältlich.