Münster -

Am morgigen Mittwoch beginnt in NRW das neue Schuljahr. Für zirka 2450 Erstklässler in Münster ist dies in der Regel auch der Start in eine eigenständige Mobilität. Damit dieser möglichst sicher gelingt, rät die Verkehrswacht Münster allen Erziehungsberechtigten, mit den angehenden i-Dötzen den Schulweg zu üben.