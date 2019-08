In New York, Boston und Berlin ist die Veranstaltung bereits bekannt. Am Freitag (30. August) findet nun auch der erste „Dyke March“ in Münster statt.

„Dyke“ ist eigentlich das englische Wort für lesbische Frauen. Doch das Münsteraner Kollektiv, das den Protestmarsch organisiert, versteht unter „Dyke“ alle Frauen, Queers, Genderqueers, Nicht-Binäre, Trans- und Inter-Personen, die lesbisch, bisexuell oder pansexuell begehren, wie es in einer Ankündigung heißt.

Lesbische Sichtbarkeit erhöhen

Die „Dyke March“-Bewegung nahm in den 90er-Jahren in den USA ihren Anfang, als rund 20 000 „Dykes“ friedlich protestierend durch Washington zogen. Inzwischen finden regelmäßige Demonstrationen weltweit statt. Ziel ist es, lesbische Sichtbarkeit zu erhöhen, nicht zuletzt deshalb, da viele CSDs männlich dominiert sind.

Politische Forderungen von Frauen, Lesben, Trans- und Inter-Personen werden in diesen Zusammenhängen oft überhört, daher werden sie in „Dyke“-Märschen deutlich kundgetan. Traditionell finden diese Märsche deshalb am Vorabend der offiziellen CSD-Demonstrationen statt, sind unabhängig und unkommerziell.

Hohe Erwartungen an Frauen

„Frauen werden tagtäglich mit hohen Erwartungen konfrontiert. Sie sollen dieses oder jenes tun, dabei perfekt aussehen und auch noch Spaß haben. Wehe, eine Frau bricht aus ihrer Rolle aus und erfüllt bestimmte Erwartungen nicht. Dann wird sie mit Abwertung bestraft“, sagt eine Organisatorin des „Dyke March“-Kollektivs in Münster. „Auf diesen Missstand wollen wir aufmerksam machen. Es ist egal, wie ihr ausseht, welche Haut- oder Haarfarbe ihr habt. Es ist egal ob ihr Rollstuhl fahrt oder zu Fuß geht. Es ist egal, wie alt ihr seid. Und vor allem ist es egal, wen ihr begehrt und wie ihr liebt – denn Weiblichkeit hat viele Facetten und Gesichter. Dies wollen wir zeigen und mit euch feiern.“

Gefeiert wird die Vielfalt von Weiblichkeit nach dem „Dyke March“, der um 17 Uhr am Servatiiplatz startet, ab 18.30 Uhr auch im Sozialpalast an der Sprickmannstraße 35. Mit Livemusik von Silentonic (Alternative post-progressive Rock), Finna (Hip-Hop), Sir Mantis (Hip-Hop) und anschließender Party mit den DJs Blasfematic (Grrrlz-Rap) und DJ Hello Shitty (Riot Trash Pop) wird die Nacht zum Tag gemacht.

Alle Frauen sind eingeladen mitzufeiern. Infos unter: