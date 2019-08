Seit 2016 ist das Theaterpädagogische Zentrum Kooperationspartner des „Mit-Sprache“-Projektes. Die kommunikationsstarke Kombination aus Bühnenspiel und Sprachtraining bringe den Teilnehmenden viele Pluspunkte in Sachen Sprachkompetenz, heißt es weiter. Schreibwerkstätten wiederum motivieren Fortgeschrittene zum Texten eigener Geschichten. Das lehrreiche wie vergnügliche Programm knüpft immer auch an besondere Münster-Angebote an. Neu in diesem Jahr war das Projekt „Die Sprache der Kunst“ in Kooperation mit dem LWL-Museum für Kunst und Kultur.

Auch in den Herbstferien legt das Schulamt diese Sprachkurse auf. Weitere Informationen dazu im Amt für Schule und Weiterbildung: VogelJ@stadt-muenster.de, Gedack@stadt-muenster.de.