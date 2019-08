Am 3. Oktober ist in Münster der Radsportfeiertag. Dabei beginnt die sportliche Betätigung der Radfahrer entlang der diesjährigen Giro-Strecke durch Münster und den Kreis Steinfurt gar nicht erst am 3. Oktober. „Bereits Wochen vor diesem Datum sind unsere Radrouten für die Profi- und Jedermannstrecken mit gelben Schildern gekennzeichnet. Viele Radfahrer fangen bereits an, auf der Strecke zu trainieren“, wissen Rainer Bergmann und Michael Zahlten als Organisatoren vom Sportamt Münster.

Zeitgleich mit Erntearbeiten

Das Großevent und die Vorbereitungen für den Giro fallen genau in die Zeit, in der die Landwirte mit letzten Erntearbeiten und der Bearbeitung ihrer Felder beschäftigt sind. „Wir werben deshalb für gegenseitige Rücksicht im Verkehr und dafür, die Straßen sauber zu halten, damit die Radsportler sicher passieren können. Wir hoffen auf Verständnis, wenn landwirtschaftliche Maschinen dieser Tage den Verkehr ein wenig verlangsamen“, erklärt Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes.

Landwirte unterstützen Giro

Münsters Landwirte unterstützen den Giro seit Jahren in enger Kooperation mit den Veranstaltern. In der Vergangenheit hatten Ortsgruppen zur Begrüßung der Radfahrer entlang der Zieleinfahrt mit Stroh-Kunstwerken für Aufmerksamkeit gesorgt.

In diesem Jahr wird der Landwirtschaftliche Ortsverband Sprakel zur Unterstützung der Radfahrer auf der Sprakeler Straße eine Aktion machen. „Am San­druper Tor aus Strohballen werden wir die Radfahrer anfeuern und für Besucher am Streckenrand Deftiges vom Grill und kühle Erfrischung anbieten“, freut sich Georg Schulze Dieckhoff.