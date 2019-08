Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Münsterstraße in Höhe des Freibads Stapels­kotten leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben übersah ein Autofahrer gegen 7.30 Uhr ein Rückstauende in Richtung Innenstadt, fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf und schob ihn noch auf den Vordermann. Ein zufällig am Unfallort vorbeikommender Rettungswagen des DRK Warendorf übernahm nach Angaben der Feuerwehr Münster die Erstversorgung. Alle Verletzen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.