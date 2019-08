Neue Sachlichkeit im Blut

Christoph Görlich in der Torhaus-Galerie 1/10 Foto: Gerhard H. Kock

Dr. Christopher Görlich wurde als Historiker über das Thema „Urlaub vom Staat. Tourismus in der DDR“ promoviert, hat einen Reiseführer geschrieben, der mittlerweile in vierter Auflage erschienen ist, und bringt in seinen Stadtführungen Menschen vielschichtige Vergangenheit und die lebendige Gegenwart der Stadt Münster nahe. Angesichts seiner Profession wundert es also nicht, dass die Ausstellung „Menschen im Hotel und anderswo“ heißt.

Inspiriert hat ihn Hans Magnus Enzensbergers Theorie des Tourismus („Vergebliche Brandung der Ferne“). Ob Zuflucht zu oder Flucht vor – die Menschen auf den Gemälden Görlichs wirken erstarrt, wie vom Schnappschuss getroffen. Und zugleich ist ihr Gesichtsausdruck leer, wie verloren, wie deplatziert.

Görlich ist Museumsbesucher. „Ich bin Dauergast im Landesmuseum.“ Die Bilder seien „eine ewige Inspirationsquelle“. Den Keim gelegt hat wahrscheinlich Görlichs Großvater Herbert Samrotzky, ebenfalls ein malender Autodidakt aus Leidenschaft. Aber erst im Jahr 2011 hat der Enkel mit dem Malen begonnen. Das Hochwasser von 2014 hat die frühen Bilder vernichtet. „Zum Glück“, findet Görlich. Er malte weiter. Mittlerweile dürften es 250 Werke sein, die von seiner Hand stammen. Die Ergebnisse hat der Künstler zunächst nur privat mal gezeigt. Die Resonanz war gut. Und 2016 folgte die erste Ausstellung. In der Torhaus-Galerie ist es nun bereits die fünfte.

Görlichs Gemälden ist seine Kunstkenntnis anzusehen. Cézanne, Beckmann, Caravaggio und Hopper nennt er als seine „Vorbilder“. Dabei ist er kein Epigone. Seine Malerei erinnert eher an die Neue Sachlichkeit. Was ihn selbst erstaunt, weil unbeabsichtigt. Die Bilder entwickeln sich aus ihm selbst heraus, aus den ungezählten Bildern, die er in Museen gesehen hat, aus Fotografien, die ihm als Anregung dienen. Meist arbeitet er nach der Arbeit in seiner Geschichtsagentur an mehreren gleichzeitig, um mit Acryl und Öl Schicht auf Schicht zu legen. Jüngst hat er den Siebdruck für sich entdeckt. Ohne künstlerische Anleitung von außen will er diesen Bereich erkunden. Eine erste Arbeit ist am Neutor zu sehen.