Münster -

Von Karin Völker

Die Zahl der i-Männchen in Münster wächst. In diesem Jahr werden am Donnerstag rund 150 Kinder mehr als 2018 eingeschult. In Münster mit wachsender Bevölkerung und steigender Schülerzahl werden keine Schulen geschlossen, im Gegenteil: Diesmal ist sogar eine ganz neue Schule dabei.