Vater der Hospizbewegung

Als Professor Dr. Franco Rest 1972 an der Fachhochschule in Dortmund ein Seminar mit dem Titel „Die Pädagogik des Todes“ anbot, da hätten sich auf die 20 Plätze 120 Studenten beworben, erinnert sich der heute 77-Jährige. Es war die Zeit, in der sich in Großbritannien die ersten Hospize gründeten. „Die Zeit dafür war reif“, sagt Best und fügt einen Augenblick später hinzu: „Allerdings nicht in Deutschland.“ Über 45 Jahre später gilt Professor Rest, der einst in Münster studierte, als „Vater der deutschen Hospizbewegung“ – auch wenn er, darauf angesprochen, abwinkt: „Sagen wir mal: höchstens einer der Väter.“

Dass die Hospizbewegung in Deutschland eine derartige Entwicklung nehmen würde, wie sie es getan hat – Rest hätte es eigenen Angaben zufolge nicht für möglich gehalten. Überhaupt steckte für den Erziehungswissenschaftler und Sozialphilosophen in den Anfängen ein politisches Interesse hinter seinem Engagement. Deutschland verändern zu wollen war ein Motiv, das ihn mit den 68ern einte. „Ich habe mit Rudi Dutschke diskutiert“, erinnert sich Rest. Doch ausschlaggebend für Rests Weg waren ganz andere, weit unauffälligere Männer. Etwa der mittlerweile Verstorbene Seelsorger Dr. Helmut Zielinski, auf dessen Initiative in Köln 1983 die erste deutsche Palliativstation am Universitätsklinikum in Köln entstand.

„Ein unglaublicher Vorgang“

Es war eine Zeit, „in der es zunächst darum ging, wie man das alles überhaupt macht“, gibt Rest unumwunden zu, dass es sich um Pionierarbeit gehandelt habe. Nicht nur für ihn, auch für die politischen Entscheidungsträger sowie diejenigen, die die Entwicklung letztlich finanzieren sollten. Irgendwann, so erinnert sich Rest, habe er plötzlich Franz Müntefering, damals Gesundheitsminister in NRW, am Telefon gehabt, der darum gebeten habe, dass man ihm doch mal erklären möge, was das überhaupt sei – „Hospiz“. Doch Müntefering wollte die Ausführungen keineswegs alleine hören.

Gleichzeitig lud er Vertreter der Krankenkassen zu dem Gespräch ein. Man habe ihn, Rest, mit denen in einen Raum geschlossen und gesagt, man würde die Tür erst wieder öffnen, wenn die Vertreter der Krankenkassen eine Lösung zur Finanzierung gefunden hätten – „aus heutiger Sicht ein unglaublicher Vorgang“, sagt Rest und muss lachen. Einem Vertreter der AOK sei schließlich der entscheidende Einfall gekommen. „Ausgelagerte häusliche Krankenpflege“, habe man das schließlich getauft. 175 D-Mark habe es dafür pro Tag und Bett gegeben.

Wenn Rest heute zurückblickt, dann sind es „unendlich viele gute Zufallsimpulse“, die die Hospizbewegung in Deutschland zu dem gemacht hätten, was sie heute sei. Dicke Bretter hätte man nicht zuletzt auch bei den Wohlfahrtsverbänden bohren müssen, die zunächst abgewunken hatten, als es darum ging spezielle Einrichtungen für das Sterben zu gründen. Heute aber sind die christlichen Wohlfahrtsverbände tragende Säulen der Hospizbewegung – und es ist geschafft, was ein junger, ungestümer Professor vor über 45 Jahren propagierte: „Jeder hat einen individuellen Tod. Auf den müssen wir uns einlassen.“