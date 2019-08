Nachhaltigkeit mit Spaß

An die 3000 Naturinteressierte erwarten die Organisatoren beim 12. „Münsteraner Umweltfest“ am Sonntag (1. September). Norbert Menke vom Naturschutzbund (Nabu), Wolfram Goldbeck vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Münster und die Familie Daniela und Josef lütke Jüdefeld, auf dessen Hof an der Gasselstiege 115 das Fest stattfindet, stecken seit Anfang des Jahres in der Planung.

„Über die Jahre ist es etwas weniger geworden zu organisieren, weil viele Firmen und Verbände schon auf uns zukommen und fragen, wann es endlich wieder soweit ist“, erzählt Wolfram Goldbeck voller Stolz.

Anreise am besten klimaneutral

Den Veranstaltern ist es wichtig, dass das Gelände zu Fuß, mit dem Rad oder mindestens mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar ist. Josef lütke Jüdefeld hat extra einen Acker freigeräumt, damit dort vor allem die Räder geparkt werden können. Es kämen ohnehin fast nur die Aussteller mit dem Auto.

Auf dem „Paradehof für Nachhaltigkeit“, wie ihn Wolfram Goldbeck bezeichnet, stehen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr 40 verschiedene Aussteller bereit. „Das sind zehn mehr als im letzten Jahr“, freut sich Norbert Menke. Mit dabei sind zum Beispiel Greenpeace, „Zero Waste“, „Unverpackt“ und „Eine Welt“-Initiativen. Dort können sich die Besucher über Klima- und Umweltschutz, Solarenergie und Nachhaltigkeit informieren.

Verpflegung aus der Region

Es gibt viele Möglichkeiten selber aktiv zu werden und somit auch mal drei, vier Stunden auf dem Hof zu verweilen. Nistkästen, Wildbienenhotels, Samen und selbst gepresste Säfte haben sich in den letzten Jahren als die Renner erwiesen. „Die Leute nehmen einiges mit, also im übertragenden Sinne“, weiß Wolfram Goldbeck.

Er empfiehlt besonders die Lebensmittelstände des Naturland-Hofs. „Die Kartoffeln, die heute noch auf dem Feld sind, werden am Sonntag schon als Pommes zu essen sein“, schwärmt er. Zusätzlich gibt es selbst gemachtes Eis aus saisonalen Früchten, auch eher ungewöhnlichere Sorten wie aus Kürbis, Struwen, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen.

Bei dem größten Fest dieser Art soll alles ganz „locker-flockig“ ablaufen. So wird neben den vielen Informationsangeboten auch der Spaß nicht zu kurz kommen: Jongleure und Clown, Spiele und ein Quiz warten auf Besucher. Auch ein Bühnenprogramm mit dem Zirkustheater „StandArt“, der „Familie Hidalgo“ der „TanzRaum“-Company und den Bands „Ticket to Happiness“ und „Without a Doubt“ wird es geben. Familienfreundlichkeit schreiben die Veranstalter groß, zum Beispiel mit einer Strohhüpfburg und Bastelständen.