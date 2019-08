Der gemeinnützige Verein „Münstarity“ rund um Trixi Bannert veranstaltet am Samstag (31. August) eine „Ibiza Night“ zugunsten der „Clinic Clowns“ des Universitätsklinikums. Diese kümmern sich frei nach dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ um kranke Kinder auf den Stationen und in den Ambulanzen. Ansonsten ist es dem Verein ein Anliegen, den Verein Kinderneurologie Münster zu unterstützen sowie die Forschung und Behandlung von Schlaganfällen bei Kindern voranzutreiben. Dr. Ronald Sträter, ein Experte in Bezug auf die Behandlung dieser Krankheit bei Minderjährigen, wurde von dem jungen Verein bereits mit 75 000 Euro bezuschusst.

Die „Ibiza Night“ wird um 18.30 Uhr am „Coconut Beach“, Am Hawerkamp 29a, eröffnet. Ein Ticket kostet 69 Euro inklusive Essen und Getränke. Musikalische Untermalung liefert das DJ-Team „Misono & Fabian“. Um die Verköstigung kümmert sich Jörg Meiner von „Genussfaktor“ mit einem Grillbuffet. Die Weinbar organisieren Philipp Kuhn, Axel Neiss und Stephan Pompejus.

Zusätzlich sind Spendenboxen auf dem „Coconut Beach“ aufgestellt, um eine möglichst hohe Summe für die „Clinic Clowns“ sammeln zu können.