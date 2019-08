Ein Zeuge beobachtete gegen 3.50 Uhr einige Jugendliche, die an der Weseler Straße auf Rollern quer über die Fahrbahn fuhren und sich dabei filmen ließen. Die alarmierten Polizisten trafen an der Motkestraße auf einen 20-jährigen Münsteraner und kontrollierten ihn. Sie rochen direkt Alkohol in der Atemluft des E-Scooter-Fahrers, berichtet die Polizei. Ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.