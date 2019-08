Tödliche Gefahr für die Amseln: Seit einigen Jahren breitet sich in Deutschland das Usutu-Virus immer mehr aus. 2018 kam es erstmalig nahezu bundesweit vor, berichtet der Naturschutzbund Nabu – vor allem in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der durch das Virus getöteten Amseln geht mittlerweile pro Jahr in die Zehntausende.

„Ja, es ist bekannt, dass das Virus da ist“, sagt Dr. Giovanni Serra vom münsterischen Gesundheitsamt – aktuell gebe es für die Behörde jedoch keinen Ermittlungsauftrag. Auch im Grünflächenamt ist das Usutu-Virus kein Thema – wenngleich Mitarbeiter davon berichten, wiederholt tote oder kranke Vögel gesehen zu haben.

Nabu untersucht Vogelkrankheit

Stattdessen hat der Nabu damit begonnen, die Ausbreitung und Folgen der Vogelkrankheit zu analysieren und zu verfolgen. Dabei arbeitet er mit dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg zusammen.

Die wichtigste Datengrundlage bilden Meldungen toter und kranker Amseln aus der Bevölkerung sowie eingeschickte Proben toter Vögel, die auf das Virus untersucht werden können. Daher fordert der Nabu dazu auf, tote oder kranke Amseln über ein Online-Formular zu melden ( www.nabu.de ). Den münsterischen Nabu haben bisher noch keine Meldungen erreicht, betont Mitarbeiter Dr. Thomas Hövelmann.

Das Usutu-Virus wurde zuerst in Südafrika nachgewiesen. Seit 2010 kommt es auch in Deutschland vor. Es befällt vor allem Amseln, andere Vogelarten hingegen nur in Ausnahmefällen.