Deutliches Signal an potenzielle Täter

Daniela Voege muss nicht lange überlegen, wenn sie nach für Frauen unschönen Situationen in den städtischen Bädern gefragt wird. Die Bezirksleiterin der Bäderanteilung im Sportamt erzählt von Männern, die weibliche Badegäste bevorzugt in den Sprudelbecken unter Wasser begrapschen oder von Spannern, die in die Umkleidekabinen linsen.

„Sie gucken über oder unter den Türen ins Innere, manche bohren sogar Löcher in die Wände“, sagt Voege. Sie ist darum froh darüber, dass nun auch die städtischen Bäder an der Aktion „Luisa ist hier“ des Vereins Frauennotruf Münster teilnehmen. Plakate und Sticker auf den Spiegeln weisen Frauen, aber auch potenziell übergriffige Männer darauf hin.

Code „Luisa ist hier“

Wenn eine Frau sich bedrängt oder sexuell belästigt fühlt, muss sie nur beim Personal den Code „Luisa ist hier“ sagen. Sie bekommt dann Hilfe des Personals angeboten – unabhängig davon, was konkret geschehen ist, erläutert Gerlinde Gröger, Leiterin des Frauennotrufs.

Das Personal der Bäder wurde in den vergangenen Tagen entsprechend geschult. „Es geht zuerst darum, Frauen Schutz zu bieten“, so Gröger weiter. Genauso wichtig sei aber das ausdrückliche Signal, das von der Kampagne ausgehe: Hier wird sexuelle Belästigung nicht geduldet. Natürlich hätten Frauen auch bisher schon Hilfe in solchen Situationen in den Bädern bekommen, sagt Schwimmmeister Burkhard Elling. „Die Plakate wirken abschreckend“, sieht er den Vorteil der Kampagne, „die Täter fühlen sich dank der Aktion stärker unter Beobachtung“.

Weniger Platz in Hallenbädern

Sexuelle Belästigung im Schwimmbad – das sei in den Hallenbädern noch eher ein Thema als im Freibad, wo Menschen an Sonntagen lange und viel nackte Haut zeigten, so die Erfahrungen von Daniela Voege. „In den Hallenbädern ist weniger Platz, man kommt sich dort zwangsläufig noch näher als in den weitläufigen Freibädern.“

Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs freuen sich, dass ihre bundesweit von rund 60 Städten übernommene Aktion nun in Münster nicht mehr nur in Lokalen, Clubs oder bei Großereignissen wie Konzerten oder dem Oktoberfest Anwendung findet. Gröger: „Gut, dass Luisa jetzt auch in den Schwimmbädern gilt.“