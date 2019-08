Das Kuchen-Kunstwerk in der Form von Münsters erster Fußgängerzone wird Oberbürgermeister Markus Lewe am Donnerstag (5. September) um 14.30 Uhr in den Münster-Arkaden anschneiden.

Mit dabei sind Anja Brukner und Christoph Hausdorf, Moderatoren von Antenne Münster. 2500 Kuchenteilchen dürfen im Anschluss vertilgt werden. Nach dem süßen Start an der Ludgeristraße eröffnet Lewe um 17 Uhr auf dem Roten Platz im Rathausinnenhof den Schauraum.

Sitzhocker und Live-Musik

Am Freitag und Samstag (6. und 7. September) geht der Geburtstag im Ludgeri­straßen-Quartier weiter. 400 eigens für diesen Anlass gestaltete Sitzhocker auf roten Schauraum-Teppich-Inseln laden Passanten zum Platznehmen ein. Die Hocker dürfen zum Abschluss am Samstagabend mitgenommen werden.

Auf der Bühne an der Ludgerikirche gibt es Live-Musik. Am Freitag spielen „Without a doubt“ (14 bis 15.30 Uhr) und „Die Gutachter“ (17 bis 18.30 Uhr). Am Samstag sind „Glass House“ (11 bis 13 Uhr), das „Hierer Grohs Duo“ (13.15 bis 14.15Uhr), der „Jekiss-Chor“ (14.20 Uhr) und die „Viertelnoten“ (16.30 bis 17 Uhr und 18.30 bis 19 Uhr) zu hören.

Die Ludgerikirche öffnet ihre Tore und lädt drinnen und draußen mit einer Reihe von Angeboten ein. Zwischen Kita und Kirche gibt es Würstchen, Waffeln und Getränke. Ab 19 Uhr erstrahlt die Kirche innen und außen in besonderem Licht. Am Freitag spielen um 19.45 Uhr die Blechbläser St. Ludgeri eine Abendserenade.

Führungen und prominente Gäste

Am Samstag gibt es zwischen 13.30 und 17.30 Uhr zu jeder halben Stunde Kirchenführungen. Kinder können sich auf ein Puppenspiel in der Kita St. Ludgeri freuen (13 bis 13.20 Uhr und 15 bis 15.20 Uhr). Um 17 Uhr beginnt in der Kirche ein Gitarrenkonzert mit Thomas Beer und um 19.30 Uhr lädt der Kammerchor St. Ludgeri zum Evensong ein.

Auf dem Harsewinkelplatz sind Münsters Top-Sportteams zu Gast. Am Freitag von 12 bis 14 Uhr präsentiert sich der USC Münster und lädt zur Autogrammstunde. Am Samstag sind von 11 bis 13.30 Uhr die WWU Baskets vor Ort, für 12.30 bis 14.30 Uhr hat sich der SC Preußen Münster angekündigt.

Außerdem gibt es ein Programm für kleine Gäste: mit Kinderschminken, dem Clown Fidelidad (Samstag, 11 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 13 Uhr) und dem Charivari-Puppentheater (Samstag, 12 bis 12.20 Uhr und 14 bis 14.20 Uhr). „Korn und Knierfte“ sorgt an beiden Tagen für kulinarische Köstlichkeiten.