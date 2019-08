Zum insgesamt 16. Mal startet am Sonntag (1. September) der Friedenskulturmonat in Münster – trotz der langen Tradition in durchaus frischem Gewand. Tauchten im vergangenen Jahr noch über 30 Veranstaltungen im Programm auf, hat man dieses nun deutlich verschlankt. Zehn unterschiedliche Termine zum Thema „Polarisierungen“ sind geplant.

„Wenn wir dachten, Frieden sei selbstverständlich – von wegen. Wir sind wieder mitten drin in einer Zeit voller Krisen“, sagt Georgios Tsakalidis vom Integrationsrat, der nur einer von über 30 Vereinen, verbänden und Institutionen ist, die den Friedenskulturmonat zusammen ausgearbeitet haben.

Verschiedene Akteure – gemeinsames Produkt

Und dabei liegt die Betonung auf „zusammen“, denn genau das sei bei den unter schiedlichen Veranstaltungen eingefordert worden: Dass sie als gemeinsames Produkt verschiedener Akteure entstehen. „Wir wollten einfach das Gemeinsame noch einmal unterstreichen“, sagt Rixa Borns, die betont, dass man sich für Frieden wieder aktiv einsetzen müsse.

Los geht es am 1. September, dem 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Am Coerdeplatz findet von 13 bis 17 Uhr ein Friedensfest statt. Am gleichen Tag wird am Zwinger ein Kranz als Gedenken an die Opfer nationalsozialistischer Ideologie niedergelegt.

Podiumsdiskussion im Landeshaus

Eine spannende, kontroverse Diskussion erwarten die Organisatoren bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch (4. September) im LWL-Landeshaus am Freiherr-vom-Stein-Platz. Zu der haben neben Polizeipräsident Hajo Kuhlisch, Christoph Strässer (SPD), Simone Wendland (CDU), Stephan Orth (Grüne) und Dr. Ömer Lütfü Yavuz ihre Teilnahme zugesagt.

„Wir möchten einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Frieden kein inaktiver Normalzustand ist“, sagt Daniel Hügel von Pax Christi. Dazu bedürfe es eben „Dialog und Diskussion“, so Deler Saber.