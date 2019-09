Der Bus war von Münster kommend auf dem Kappenberger Damm unterwegs gewesen. An der Kreuzung in Höhe der Wiedau bog er links in die Wiedaustraße. Mit einem Blackout seines Fahrer beschreibt der Inhaber des Busunternehmens, was dann passierte. Der Bus kam von der Straße ab und fuhr geradewegs auf eine Häuserwand zu.

Auch die Polizei geht von einem Krankheitsfall aus. Weitere Details gab sie nicht bekannt. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren 10 000 Euro aus. Über die Schäden an dem Gebäude lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen, so die Polizei.