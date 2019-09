Münster -

Der alljährliche Tag des offenen Denkmals erfreut sich nicht zuletzt deshalb großer Beliebtheit, weil er Türen öffnet, die sonst verschlossen sind. Doch auch an Gebäuden, die scheinbar durch und durch bekannt sind, werden Besucher neue Details entdecken können, wenn am Sonntag (8. September) „Umbrüche in Kunst und Architektur“ gezeigt werden.