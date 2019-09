Nathan Laube eilt der Ruf voraus, einer der besten Organisten seiner Generation in den Vereinigten Staaten zu sein – was er hier vor Ort nicht nur mit Julius Reubke eindrucksvoll bestätigte. Sein Münster-Debüt war von Anfang bis Ende ein Ereignis.

Als kluger Choreograf der Klänge hielt er eine zwischen Hell und Dunkel schillernde Totenfeier ab: Franz Liszts „Funérailles“ in einer eigenen Orgelbearbeitung, die mit geradezu sinfonischer Opulenz und Wucht auftrumpfte; scharfe Kon­traste auch in den beiden „Fantasien“ des Franzosen Jehan Alain, der mit seiner Tonsprache in den 1930-er Jahren höchst eigene Wege beschritt.

Laube präsentierte einen sehr unmittelbaren, emotionalen Zugang zu dieser Musik jenseits der französisch-romantischen Schule. Von bizarrer Herbheit geprägt Alains 1. Fantasie, von lyrischem Gesang durchflossen die zweite.

Dabei immer bestechend die ausnehmend noble Anschlagskultur, mit der Nathan Laube fein artikulierend agierte und das Stück quasi „atmen“ ließ. Was eigentlich für sämtliche Partituren seines Programms galt und schon gleich zu Beginn in Johann Sebastian Bachs Passacaglia deutlich spürbar wurde. Ein kühner Wurf des jungen Bach, heute wie vor dreihundert Jahren. Und offen für individuelle klangliche Umsetzung jedes Interpreten. Kein Moment in Laubes Lesart, der nicht spannend und mit interessanten Farben arrangiert gewesen ist.

Resümee nach diesem brillanten Auftritt des jungen Amerikaners: Schwer beeindruckend!