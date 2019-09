Rückwärts-Weltmeister Markus Jürgens wird mit seiner Freundin Jenny Wehmschulte den Marathon am kommenden Sonntag (8. September) rückwärts laufen. Dieser Marathon ist laut Pressemitteilung der Veranstalter der Abschluss eines großen „Triples“, welches die beiden im August und September gestartet und „gefinisht“ haben wollen. Zunächst haben beide den „100 Meilen Mauerlaufweg“ in Berlin am 17. und 18. August absolviert. Zusätzlich starten sie am Freitag beim Rekener 24-Stunden Lauf, der um 16 Uhr beginnt und erst am Samstag um 16 Uhr endet. Beide planen, sowohl am Freitag, als auch am Samstag jeweils einen Marathon rückwärts zu laufen. Und schließlich „ihr großes Finale“ - der Volksbank-Münster-Marathon am Sonntag.

Rückwärtslaufen ist Teamsport

Hier planen sie, sich bei den 42,195 Kilometern abzuwechseln. Zunächst läuft Jenny Wehmschulte die ersten 21 Kilometer rückwärts und Markus Jürgens begleitet sie vorwärts. Nach 21 Kilometern wechseln sie die Rollen in Roxel. Jürgens läuft rückwärts und Wehmschulte begleitet ihn vorwärts. Beide laufen immer zu zweit.

Damit haben die beiden, die sich vor drei Jahren während des Frankfurt Marathons kennengelernt haben, das Rückwärtslaufen im Teamsport für sich entdeckt. Ohne die Kommandos des jeweils anderen, ist solch ein „Rückwärtslauf“ schwierig. Beide stellen sich dieser außergewöhnlichen Herausforderung vor allem auch verbunden mit der Möglichkeit, etwas Außergewöhnliches zu tun, heißt es weiter.

Erfahrene Ausdauersportler

Auch Jenny Wehmschulte ist erfahrene Ultra-Ausdauersportlerin, hat sie doch in diesem Jahr die doppelte Langdistanz im Triathlon in Emsdetten absolviert mit 7,6 Kilometer Schwimmen, 360 Kilometer Rennrad-Fahren und 84,4 Kilometer Laufen.

Ein weitere Spezialität der Läufer ist der „Adventskalenderlauf“, den Jürgens 2018 bereits zum dritten Mal initiiert hat. Für einen guten Zweck sind die Teilnehmer an jedem Tag die Kilometer gelaufen, die der Kalender jeweils anzeigte.