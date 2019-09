Der Einbruch habe sich bereits am Montag voriger Woche (26. August) ereignet, berichtete die Polizei am Dienstag. Aufmerksame Zeugen alarmierten gegen 7 Uhr die Polizei, als sie am Cheruskerring eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Verlagshaus entdeckten. Wie sich herausstellte, waren unbekannte Täter in die Räume eingestiegen und hatten Foto- und Videokameras, Beamer und Laptops entwendet. Der Gesamtwert der Beute betrug rund 20.000 Euro.

Die Einbrecher versuchten anschließend, die Beute zu verkaufen. Der potenzielle Käufer allerdings witterte eine Straftat und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen die 26 und 22 Jahre alten Münsteraner am Donnerstag fest. Im Auto der Täter entdeckten sie nahezu das gesamte Diebesgut, Einbruchswerkzeug und Drogen.

Neben dem Duo muss sich auch ein 26-jähriger Münsteraner einem Strafverfahren stellen, der Ermittlungen zufolge ebenfalls an dem Einbruch beteiligt gewesen ist.