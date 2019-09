Am 30. August hat eine Spaziergängerin bei Appen (Schleswig-Holstein) in einem unzugänglichen Gelände eine weibliche Leiche gefunden, berichtet die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Münster. Bei der am Dienstag (3. September) in der Rechtsmedizin Hamburg durchgeführten Obduktion wurde demnach zweifelsfrei festgestellt, dass es sich dabei um die 68-jährige Kinderhauserin handelt.

"Als Todesursache konnte eine massive Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt werden", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Streit um Geld

Bei den Ermittlungen der beim Polizeipräsidium Münster eingerichteten Mordkommission geriet der 52-jährige Neffe ins Visier der Beamten. "Wir fanden Hinweise darauf, dass die 68-Jährige dem 52-Jährigen einen fünfstelligen Geldbetrag geliehen hat. Dieses Geld wurde von der Münsteranerin zurückgefordert und es kam vermutlich zu einem Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte seine Tante getötet haben soll", erklärte die stellvertretende Leiterin der Mordkommission, Kriminalhauptkommissarin Julika Böhlendorf." Anschließend soll der Beschuldigte im Auto mit der Leiche nach Hause gefahren sein und den Leichnam an der Auffindestelle abgelegt haben.

Der 52-Jährige wurde laut Pressemitteilung am Mittwoch (4. September) an seiner Wohnanschrift im Landkreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen. In einer ersten Vernehmung äußerte sich der Neffe nicht zu dem Tatvorwurf. Die Staatsanwaltschaft Münster hat beim Amtsgericht Münster einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes beantragt.