Die Zukunft hat schon begonnen – zumindest am Theater Münster. Überdimensionale Spiegel-Aliens werden in ihrem futuristischen Outfit am Samstag (7. September) um 11 Uhr das diesjährige Theaterfest eröffnen und von der Neubrückenstraße aus den Stadtraum erobern.

Auch die Foyers des Theaters passen sich dem diesjährigen Motto „Space“ an und präsentieren sich in galaktisch-stellarer Dekoration, die das Gebäude in ein eben gelandetes Raumschiff verwandelt, wie die Veranstalter ankündigen.

Von Oper bis zum Tanztheater

Die Besucher erwartet bis spät in die Nacht ein buntes, abwechslungsreiches Programm, das nicht nur zum Zuschauen, sondern vielfach auch zum Mitmachen einlädt. Bei einer öffentlichen Probe der Oper „Ein Maskenball“ von Giuseppe Verdi können sich die Gäste über die aktuelle Arbeit des Musiktheaters informieren.

Szenische Miniaturen überraschen die Gäste innerhalb und außerhalb des Theaters, während das „Tanz Theater Münster“ diverse Workshops im Ballettsaal vorbereitet hat. Natürlich darf die traditionelle Kostümversteigerung nicht fehlen, in der das eine oder andere Schätzchen aus dem Fundus erworben werden kann.

Nicht nur zu Karneval, auch im Straßenbild kann man demnächst an die Produktionen des Theaters erinnern: In den Werkstätten von Westfalenfleiß sind in den Sommermonaten aus den Außentransparenten des Theaters originelle Taschen entstanden; der Verkaufserlös kommt der gemeinnützigen Einrichtung zugute.

Mitmachprogramm für Kinder

Für Kinder stehen Mitmachaktionen, Lesungen und Ausschnitte aus dem aktuellen Spielplan des Jungen Theaters auf dem Programm. Erstmalig kann man sich dabei in einem öffentlichen Casting für einen Einsatz als Statist in einer Inszenierung des Theaters Münster bewerben, heißt es weiter in der Ankündigung.

Mitarbeiter des Hauses führen hinter die Kulissen des Theaters, während sich im Stundenrhythmus das Glücksrad dreht, bei dem mit einem richtigen Treffer Freikarten für alle Sparten des Hauses zu gewinnen sind.

Spielzeiterwachen zum Spielplan

Das große „Spielzeiterwachen“ mit einem Querschnitt durch den Spielplan 2019/20 und die Damenband Munich All Stars gefolgt von DJ Dax beschließen das Theaterfest weit nach Mitternacht. Das Theater Münster weist darauf hin, dass am Samstag auch der Vorverkauf für Silvester und Neujahr beginnt.