Münster -

Die Skatenight Münster wagt sich am Freitag (6. September) sozusagen aufs Eis: Denn die vorletzte Veranstaltung in dieser Saison heißt „Holiday on Ice-Night“. Das Team der bekannten Eisrevue verteilt dabei nicht nur Warnwesten für die früher einsetzende Dämmerung – es sind auch Karten für die neue Produktion „Showtime“ zu gewinnen.