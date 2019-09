Münster -

Die Bezirksvertretung (BV) Mitte hat in ihrer Sitzung am Dienstag der Sanierung von zehn Spielplätzen zugestimmt: Planmäßig wurden und werden in diesem Jahr die Spielplätze Körnerstraße, Nienkamp, Scharnhorststraße, Elisabeth-Kirchplatz, Fresnostraße, Gottfried-von-Cappenberg-Schule, Alter Zoo und Hoher Hainweg erneuert. Doch es gibt auch außerplanmäßige Erneuerungen.