Vier Standorte – ein klarer Favorit

Folgende zentrale Punkte enthält der Grundsatzbeschluss zum Musik-Campus, den der Rat in seiner Sitzung am 9. Oktober fällen soll. Der Rat stimmt den „dringenden baulichen Handlungsbedarfen“ der Beteiligten (Städtisches Sinfonieorchester, Musikschule und Musikhochschule) zu. „Der Rat bekräftigt den Willen zur Intensivierung der Kooperation der drei Institutionen.“ Ja zur „inhaltlichen Projektbeschreibung des Musik-Campus als ein offenes Haus der Bürgerkultur“. Der Rat nimmt das vorgestellte Raumprogramm und die „Ersteinschätzung“ der Standorte zur Kenntnis. Zum Standort Hittorfstraße erfolgt eine „vertiefende Analyse“. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, „ein zwischen den Projektbeteiligten abgestimmtes Raum-, Funktions- und Nutzungskonzept zu entwickeln“, „den finanziellen Umfang abzuschätzen und zu plausibilisieren“ sowie „sämtliche in Betracht kommende Fördermöglichkeiten für die Realisierung zu prüfen“. Zu den „finanziellen Auswirkungen“ heißt es: „Der notwendige Finanzbedarf für den Bau und Betrieb des Musik-Campus kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt und muss im weiteren Prozess ermittelt werden.“