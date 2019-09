Erpresser-Virus vernichtet Abo-Daten

Münster -

„Wir liegen auf der Intensivstation. Aber wir sind austherapiert!“ Peter Frommhold, stellvertretender Vorsitzender der Theatergemeinde Münster (CTG), flüchtete sich am Freitag verbal in Galgenhumor. Die Realität ist zweifellos bitter und lässt sich in wenigen Worten so zusammenfassen: Virusangriff vor drei Wochen auf die Geschäftsstelle an der Bergstraße – inklusive Erpresserschreiben – alle Daten weg. Reparatur gescheitert. Die CTG will nun den Betrieb Ende September komplett einstellen.