Münster -

Justus Kiprotich knackte beim 17. Volksbank-Münster-Marathon in 2:09:28 Stunden den Streckenrekord. Wer tritt das Erbe des Kenianers bei der 18. Auflage 2019 am Sonntag an? Wir halten Sie per Ticker über alles Wissenwerte auf dem Laufenden. Münster bewegt sich und andere.