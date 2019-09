Arbeiten dauern bis 2027

Wären die anhaltenden Bauarbeiten entlang des Dortmund-Ems-Kanals nicht ein derartiges Ärgernis für die lärmgeplagten Anwohner, man könnte über die regelmäßigen Hiobsbotschaften des Wasser- und Schifffahrtsamtes Rheine nur noch lachen. Jetzt also heißt es, man sei 2027 fertig, also 15 Jahre nach dem Baustart.

Es sei daran erinnert, dass mal von fünf Jahren die Rede war. Wenn man bedenkt, dass in den vergangenen sieben Jahren gerade einmal zwei der insgesamt acht neuen Kanalbrücken gebaut wurden, darf man getrost auch hinter das Datum 2027 ein Fragezeichen setzen.Das Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine begründet die immerwährenden Verzögerungen damit, dass das Bundesverkehrsministerium als vorgesetzte Behörde zu wenig Geld und Personal zur Verfügung stelle.

Es mag ja sein, dass Schifffahrtswege beim Kampf um Fördergelder gegenüber Straßen und Bahnstrecken schnell das Nachsehen haben.Wer aber erlebt hat, mit welcher Lustlosigkeit der Projektleiter Heinz-Jakob Thyßen am Donnerstagabend „sein“ Projekt im Planungsausschuss der Stadt Münster vorstellte, dem drängt sich die Frage auf, ob das Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine überhaupt um Ressourcen kämpft. Thyßens Satz „Es geht voran“ wirkte wie der Galgenhumor eines Staatsbediensteten, der sich nichts mehr herbeisehnt als seine Pensionierung. Entsprechend kam der Satz auch an. Die anwesenden Kommunalpolitiker lachten – mit der Faust in der Tasche. Klaus Baumeister