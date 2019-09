Während im Kreuzviertel noch die letzten Meter Glasfaserkabel verlegt werden, starten die Stadtwerke Münster den Ausbau des schnellen Internets im zweiten Pilotgebiet in Münster: Im Hansaviertel wurde am Freitag der zentrale Netzknotenpunkt, der sogenannte Point of Presence (POP), aufgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mit den Tiefbauarbeiten beginnt der beauftragte Generalunternehmer visco in Kürze.

Bis voraussichtlich Sommer 2020 schaffen die Stadtwerke demnach ein komplett neues Versorgungsnetz im Hansaviertel und Teilen von Mauritz-West: Rund 20 Kilometer neue Kabelleitungen verlegen die Bautrupps und schließen 1384 Gebäude an das schnelle Internet an.

Parkverbote eingerichtet

Um die Bautätigkeiten im Viertel möglichst zu verteilen, sieht der Ausbauplan 35 Ausbaugebiete mit je rund 40 Häusern vor, die nach und nach mit Kabelrohren ausgestattet werden. In jeweils drei Gebieten wird parallel am Netz gebaut.

Die Rohre für die Glasfaserkabel werden in schmalen Gräben von 30 bis 60 Zentimeter Breite verlegt, überwiegend im Bereich der Gehwege und Seitenstreifen. Punktuelle Einschränkungen für die Anwohner werden in der Bauzeit unvermeidbar sein. Für die Arbeiten werden vorübergehende Parkverbote eingerichtet, Gehwege und auch einige enge Straßen tagsüber gesperrt. Baustarts werden den Anwohnern schriftlich angekündigt. Weitere Informationen rund um das Bauvorhaben gibt es im Internet.