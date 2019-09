Zahlreiche Übungsopfer wurden am Samstagmorgen von der Feuerwehr Münster und der Johanniter Unfallhilfe in der Berufsschule am Hansaring gerettet, versorgt und in ein Münsteraner Krankenhaus gebracht. Die angenommene Lage: Durch eine Explosion in der Schule wurden bis zu 20 Personen verletzt.

