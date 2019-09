Tanzende Männchen in Soho

Ex Libris liest Conan Doyle

Münster -

Ein virtuoses Vergnügen für alle Sinne, spannend bis zur letzten Minute: Conan Doyles Erfolgsdetektiv, der seit Jahrzehnten Fans zur Baker Street in London pilgern lässt, auf der Suche nach der fiktiven Wohnstätte des Meisters der Deduktion, stand am Samstagabend leibhaftig im voll besetzten Geschäft von Chance e.V. auf der Bühne. Christoph Tiemann und das Theater Ex Libris lasen Sherlock Holmes. Der treue Freund und Chronist Dr. Watson (Alexander Rolfes) und Sherlocks älterer Bruder Mycroft (Urs von Wulfen) waren wie immer mit dabei.