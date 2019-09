Verbesserungen im Alltag anregen und bei der Verwirklichung helfen – das war die wichtigste Botschaft der Feier zum 100-jährigen Bestehen des „Blinden- und Sehbehindertenvereins Münster und Umgebung“. Im Weißen Saal der Halle Münsterland versammelten sich am Samstag rund 80 Verbandsmitglieder sowie Menschen, die sich privat oder beruflich für Sehbehinderte einsetzen.

Der Verband ist zuständig für Münster, den Kreis Steinfurt sowie in den Kreisen Warendorf und Coesfeld für jene Gemeinden, die zum früheren Landkreis Münster gehörten. Der Präsident des Bundesverbands, Klaus Hahn, ist Münsteraner. Er gab einen Überblick über die gesellschaftliche Entwicklung für Sehbehinderte in Deutschland und speziell in Münster. Bis zu „den beginnenden 2000er-Jahren“ hätten sich Sehbehinderte vielfach „als Bittsteller“ gesehen, die „vom guten Willen der Entscheider abhängig waren“ und von dem, was diese „für richtig hielten“.

Hahn nannte praktische Verbesserungen seitdem: Schulungen von Busfahrern durch den Verein etwa, um „die besonderen Bedürfnisse sehbehinderter und blinder Fahrgäste“ zu verdeutlich ten. Den Info-Tafeln mit Blin denschrift seien bis heute sowohl Auffindesignal als auch Sprachansagen an Infosäulen gefolgt – sowie eine gut nutzbare „barrierefreie“ App zum ÖPNV. Als weiteres Beispiel nannte Hahn den Verkehr. So habe der Verband „Rillenplatten“ für das bessere Auffinden von Ampeln und Bushaltestellen „stets strikt abgelehnt“. Mittlerweile würden Alternativen angewandt, aber Münster habe Nachholbedarf.

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung war Thema einer Podiumsdiskussion. Dirk Winter vom Inklusionsbeirat des Kreises Steinfurt schilderte, dass der im Januar gegründete Beirat als wichtigen Schritt ein Rederecht in fünf für behinderte Menschen besonders relevanten Ausschüssen bekommen habe. Marianne Koch, Vorsitzende der Kommission zur Inklusion von Menschen mit Behinderung, lobte, dass es in Münster teils auch ein Stimmrecht in Gremien gebe. Diese existiere in seiner Heimatstadt Rheine zwar nicht, erklärte Claus Meier, Vorsitzender des dortigen Beirats, allerdings ebenfalls „seit vielen Jahren ein Rederecht“.

An der Feierstunde nahmen unter anderem auch Swetlana Böhm, Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen, und für die Stadt Oberbürgermeister Markus Lewe teil.