Die Tat hat sich nach Polizeiangaben am frühen Morgen gegen 5 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter warfen vermutlich Beutel mit roter Farbe gegen die Schaufensterscheibe des Textilunternehmens an der Warendorfer Straße in Höhe der Albertstraße.

Außerdem sprühten sie schwarze Schriftzüge auf den Gehweg und die Scheiben, die sich gegen die Partei AfD richten. Einige Farbspritzer trafen nach Polizeiangaben auch die Fenster der Wohnungen im ersten Stock.

Da die Polizei von einer politisch motivierten Tat ausgeht, übernimmt der Staatsschutz die Ermittlungen, bestätigte Polizeisprecher Andreas Bode auf Nachfrage.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251/275-0 zu melden.