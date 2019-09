Rote Linie ist überschritten

Münster -

Die AfD grenzt aus, schürt Ressentiments und ist in Münster mit ihrer Familienpolitik wirtschaftsfeindlich. In Teilen ihrer Gliederung ist die selbst ernannte Alternative sogar offen rechtsextremistisch. All das erfordert es, diese bislang nicht verbotene Partei überall politisch hart zu bekämpfen. Aber nur mit den Mitteln, die der Rechtsstaat dafür zulässt.